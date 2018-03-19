Ученые выяснили, что важнее для похудения - диета или занятия спортом

Более эффективным методом для похудения является диета, а не спорт. В этом разобрались голландские ученые.

Никита Готский

В процессе научной работы специалисты провели опыт над грызунами. Они разделили их на две группы, одну из которых снабжали провизией с большим содержанием жиров, в другую с низким. Часть мышей также занималась на беговом колесе.Результат эксперимента продемонстрировал такой результат: сложности с лишним весом по многим признакам зависит от активной работы клеток иммунной системы. Как утверждают голландские исследователи, во время употребления пищи с низкими калориями активность таких клеток сокращалась, из-за чего мыши не набирали новые килограммы. Ученые заявляют - более важным для организма является именно правильное питание, нежели физкультура.