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| | Ученые выяснили, что важнее для похудения - диета или занятия спортом

Ученые выяснили, что важнее для похудения - диета или занятия спортом

Сегодня, 17:50
Более эффективным методом для похудения является диета, а не спорт. В этом разобрались голландские ученые.

Ученые выяснили, что важнее для похудения - диета или занятия спортом

 

В процессе научной работы специалисты провели опыт над грызунами. Они разделили их на две группы, одну из которых снабжали провизией с большим содержанием жиров, в другую с низким. Часть мышей также занималась на беговом колесе.

Результат эксперимента продемонстрировал такой результат: сложности с лишним весом по многим признакам зависит от активной работы клеток иммунной системы. Как утверждают голландские исследователи, во время употребления пищи с низкими калориями активность таких клеток сокращалась, из-за чего мыши не набирали новые килограммы. Ученые заявляют - более важным для организма является именно правильное питание, нежели физкультура.
Никита Готский
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