Диета 5:2 уменьшает риск сердечных заболеваний

Ученые считают, что резкое сокращение потребления калорий два дня в неделю поможет предотвратить риск развития болезней сердца. Диета 5:2 намного эффективнее, чем обычный подсчет калорийности пищи.

Ученые считают, что подсчет калорий менее эффективен, по сравнению с диетой 5:2, которая предполагает резкое снижение калорийности потребляемых блюд два дня в неделю (до 600 калорий в сутки). Такой стиль питания помогает ускорить обменные процессы организма, благодаря чему вредные жиры выводятся значительно быстрее.После 59 дней такой диеты те, кто придерживались подобного стиля питания, смогли сбросить 5% веса, а для тех, кто считал калории, для такого же результата потребовалось 73 дня. У участников 5:2 количество триглицеридновых жиров в крови существенно уменьшилось, а артериальное давление снизилось на 9%. Кроме того, активнее стал вырабатываться гормон инсулин.Тем не менее, диету 5:2 смогли выдержать не все участники эксперимента. Исходя из этого, ученые подчеркивают, что этот стиль питания может подходить не всем.