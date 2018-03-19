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| | Медики из России создадут программу для похудения школьников

Медики из России создадут программу для похудения школьников

Сегодня, 17:41
Ожирение является большой проблемой для российских школьников. Отечественные медики создадут специальную программу для похудения, которую введут в школах.

Медики из России создадут программу для похудения школьников

 

Как считают в Минздраве, проблема лишнего века актуальна как для Запада, так и для РФ. Лишь в Самарской области почти 20% детей страдают от избыточного веса, а 5% жалуются на дополнительные килограммы, и в последние годы такая тенденция только увеличивается. В ведомстве назвали ожирение заболеванием, которое необходимо лечить.

Имеются нормативы, по которым в школах запрещено продавать фаст-фуд, шоколадные батончики и газировку. Дети в перерыве ходят в магазины, которые находятся возле школ, где покупают желаемые продукты. В Минздраве считают важным влиять как на детей и родителей, так и на место учебы. Чиновники заявили, что напитки и соки бывают очень калорийными, в них много сахара, а частое потребление такой продукции плохо воздействует на организм. Они поставили задачу: соединить здравоохранение и образование, дабы ученики осознали, как нужно верно питаться и заниматься спортом.
Никита Готский
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