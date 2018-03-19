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| | Ученые: Большая мошонка говорит о неверности мужчины

Ученые: Большая мошонка говорит о неверности мужчины

Сегодня, 16:56
Супружеская неверность давно является предметом интереса для ученых, которые изучают секс и отношения между партнерами. Недавно исследователи пришли к выводу, что большая мошонка может говорить о неверности мужчины.

Ученые: Большая мошонка говорит о неверности мужчины

 

Американские ученые провели ряд интересных исследований, чтобы выяснить, можно ли неверность человека определить по его внешним данным и ответ нашелся. Исследование показало, что некоторые физические особенности и характеристики могут быть напрямую связаны с неверностью. Например, мужчины с более крупными яичками и более высоким уровнем тестостерона чаще обманывают своих спутниц.

Некоторые ученые объяснили свою теорию эволюционной причиной. Дело в том, что большая мошонка является конкурентным преимуществом над другими мужчинами. Кроме того, высокий уровень тестостерона стимулирует больше сексуального желания и толкает мужчин на измены.
Светлана Славянская
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