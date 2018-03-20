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| | Разгадана 200-летняя тайна реакций в водных растворах

Разгадана 200-летняя тайна реакций в водных растворах

Сегодня, 07:40
Специалисты с помощью компьютерного моделирования смогли объяснить разницу распространения ионов воды во время реакций. Выделено два типа ионов: один провоцирует «прыжки» водорода, а второй их подавляет.

Разгадана 200-летняя тайна реакций в водных растворах

 

Ученые 200 лет пытались определить закономерности течения химических реакций в воде, и, в частности, объяснить различную скорость распространения положительных и отрицательных ионов. Оказалось, что в чистой воде есть два типа ионов-антагонистов, один из который провоцирует «прыжки» водорода во время реакций, в то время как второй их сдерживает и подавляет. Первый тип называется гидроний, а второй - гидроксид.

В ходе экспериментов физики выявили более высокую скорость диффундирования гидрония благодаря двойным и тройным прыжкам протонов, однако возможны они только, если вода промежуточных состояниях выступает в качестве гидрония. При этом структура гидроксида не способствует прыжкам, в ней могут происходить только отдельные переходы ионов.
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