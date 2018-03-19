Загадочный НЛО над Индонезией шокировал YouTube

В Индонезии людей шокировал блестящий НЛО, который парил в небе. Видеоролик выложили в YouTube, где интернет-пользователи стали активно комментировать случай появления гостей с иных планет.

Светлана Славянская

Сообщается, что в Индонезии на северо-западе побережья острова Ява в городе Джакарта местные жители увидели в небе инопланетный парящий объект. На кадрах видно, что необычный светящийся НЛО изначально парил на одном месте, после чего внезапно растворился в воздухе. Очевидцы говорили, что НЛО был блестящий и отражал солнечные лучи.Охотники за НЛО проанализировали видео и заявили, что похожий инопланетный корабль ранее неоднократно видели в Индонезии, а именно на безлюдных пляжах, на территории вулканов и даже в районе джунглей Комодо.