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| | Загадочный НЛО над Индонезией шокировал YouTube

Загадочный НЛО над Индонезией шокировал YouTube

Сегодня, 17:00
В Индонезии людей шокировал блестящий НЛО, который парил в небе. Видеоролик выложили в YouTube, где интернет-пользователи стали активно комментировать случай появления гостей с иных планет.

Загадочный НЛО над Индонезией шокировал YouTube

 

Сообщается, что в Индонезии на северо-западе побережья острова Ява в городе Джакарта местные жители увидели в небе инопланетный парящий объект. На кадрах видно, что необычный светящийся НЛО изначально парил на одном месте, после чего внезапно растворился в воздухе. Очевидцы говорили, что НЛО был блестящий и отражал солнечные лучи.


Охотники за НЛО проанализировали видео и заявили, что похожий инопланетный корабль ранее неоднократно видели в Индонезии, а именно на безлюдных пляжах, на территории вулканов и даже в районе джунглей Комодо.
Светлана Славянская
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