Любители помогли астрономам открыть новый вид северного сияния

Ученые описали новый вид северного сияния, который имеет редкий для этого явления фиолетовый оттенок. Открыть его помогли любители понаблюдать за звездным небом. Северное сияние получило название Steve.

В рамках проекта Aurorasaurus, финансируемого NASA, любители науки взаимодействуют с профессионалами. Недавно стало известно о новых плодах такого сотрудничества. Полтора года назад в Канаде астроном-любитель Нотани Бураса запечатлел необычное явление – фиолетовое северное сияние. Вместе с канадцем его заметили комплекс камер ASIs, фотометры MSPs и оборудование проекта Swarm. Явление имело вид светящейся протонной дуги. Оно отличалось более высокой яркостью и выразительной структурой. Подобные северные сияния появляются в небе в полночь и проходят меньше чем через час.

Виктория Озерова

Явление получило название Steve – «сильное повышение скорости теплового излучения». Его появление связывают с геомагнитными бурями и суббурями.