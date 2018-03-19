Физики доказали эффективность полоскания белья в чистой воде

Полоскать постиранное белье более всего эффективно именно в чистой воде. Почему именно - рассказали американские и английские физики.

Никита Готский

Качество полоскания белья в чистой воде при стирке определяется эффектом диффузиоосмоса: передвижением частиц в воде под влиянием концентрации веществ, растворенных в жидкости. Именно этим, а не скоростью потока воды объясняется такой метод.Группа физиков изучила, что возникает с твердыми частицами внутри материалов в то время, когда раствор из мыла сменяется чистой жидкостью. Для этого они провели опыт в механизме замкнутых мини-каналов, объединенных масштабным проточным путем. Внутри замкнутых каналов располагалась мыльная вода и частицы грязи. В качестве жидкости внутри основного канала физики применили раствор поверхностного вещества, но без наличия частиц.В первом эпизоде, когда «вытягивание» частиц определяется лишь скоростью потока воды и диффузией, очистка канала от грязи происходила медленнее, нежели, чем во втором случае. Физики назвали это эффектом диффузиофореза: передвижением частиц под воздействием концентрации соли в воде. В чистой воде ученые заметили разницу концентрации поверхностного вещества, что привело к ухудшению электрического слоя вокруг частиц. Физики также заметили, что это же метод подходит и для иных целей: к примеру, для сортировки ДНК.