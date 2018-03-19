Геологи: Исландские викинги стали христианами из-за вулкана

Геологи предполагают, что из-за извержения вулкана Эльдгьяу исландские викинги решили изменить свое вероисповедание на христианство в 10 веке н.э. Согласно предсказанию, извержение вулкана было знамением смерти старых богов.

Ученые считают, что причиной перехода исландских викингов в христианскую веру могло быть извержение вулкана Эльдгьяу в 10 века н.э. Извергающиеся вулканы всегда несли огромные негативные последствия для близлежащих городов: гибель скота и посевов, уничтожения жилья и многочисленные человеческие потери. Однако извержение Эльдгьяу было причиной особенно серьезных бедствий почти во всей Евразии, так как повлекло за собой еще и серьезные изменение климата в виде летних засух и суровых зим.Неудивительно, что одно из предсказаний исландских викингов говорило о массовом извержении вулканов, как о свидетельстве «конца света» и «смерти богов». Легенда викингов гласит, что нашествие «огненных великанов» говорит о «смерти» всего пантеона богов, вместо которых придёт один единственный новый бог. Специалисты полагают, что благодаря усилившейся вулканической активности викинги и приняли веру от католических проповедников, восприняв извергающиеся вулканы как исполнение пророчества.