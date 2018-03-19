Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Геологи: Исландские викинги стали христианами из-за вулкана В США предотвратили крупный теракт "Скучали по мне?": Улыбающийся Путин появился на здании МИД Великобритании Археологи обнаружили в Ираке древний шумерский порт Врачу из Петербурга пришлось отдать 130 тыс. рублей пациенту за сломанную челюсть Очередной продукт Apple "устранит" iPad с рынка The New Yorker изобразит Трампа голым на обложке мартовского номера "Яндекс" сократил число сайтов с раздражающей рекламой на 22% Врач футбольного клуба «Арарат» спас жизнь пассажиру самолета Временная вазэктомия: Ученые создали особые противозачаточные таблетки для мужчин Ученые рассказали об особенностях питания женщин разного возраста Apple впервые занялась разработкой собственного дисплея
| | Геологи: Исландские викинги стали христианами из-за вулкана

Геологи: Исландские викинги стали христианами из-за вулкана

Сегодня, 15:55
Геологи предполагают, что из-за извержения вулкана Эльдгьяу исландские викинги решили изменить свое вероисповедание на христианство в 10 веке н.э. Согласно предсказанию, извержение вулкана было знамением смерти старых богов.

Геологи: Исландские викинги стали христианами из-за вулкана

 

Ученые считают, что причиной перехода исландских викингов в христианскую веру могло быть извержение вулкана Эльдгьяу в 10 века н.э. Извергающиеся вулканы всегда несли огромные негативные последствия для близлежащих городов: гибель скота и посевов, уничтожения жилья и многочисленные человеческие потери. Однако извержение Эльдгьяу было причиной особенно серьезных бедствий почти во всей Евразии, так как повлекло за собой еще и серьезные изменение климата в виде летних засух и суровых зим.

Неудивительно, что одно из предсказаний исландских викингов говорило о массовом извержении вулканов, как о свидетельстве «конца света» и «смерти богов». Легенда викингов гласит, что нашествие «огненных великанов» говорит о «смерти» всего пантеона богов, вместо которых придёт один единственный новый бог. Специалисты полагают, что благодаря усилившейся вулканической активности викинги и приняли веру от католических проповедников, восприняв извергающиеся вулканы как исполнение пророчества.
Новости по теме
Ученые будут предсказывать извержение вулкана по его
Ученые будут предсказывать извержение вулкана по его "вздутию"

Извержение вулкана можно предсказать по изменению размеров его жерла и прилегающих территорий. Геологи выяснили, что главным предвестником извержения является

Учёные: В Японии ожидается крупное извержение вулкана
Учёные: В Японии ожидается крупное извержение вулкана

Американские и японские учёные рассказывают, когда ожидать крупное извержение вулкана в Японии. В ближайшее время может проснуться один из крупных вулканов

На Камчатке началось извержение самого высокого вулкана Евразии
На Камчатке началось извержение самого высокого вулкана Евразии

На Камчатке начал извержение самый высокий действующий вулкан на евразийском континенте - Ключевская сопка. Специалисты предполагают, что из вулкана может

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости