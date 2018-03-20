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| | Археологи обнаружили редкую бусину в древней гробнице в Китае

Археологи обнаружили редкую бусину в древней гробнице в Китае

Сегодня, 04:30
Археологи обнаружили доказательство того, что население Китая тесно взаимодействовало с Западом в эпоху Воюющих Царств. Им стала редкая бусина с рожками, найденная учеными в древней гробнице в Центральном Китае.

Археологи обнаружили редкую бусину в древней гробнице в Китае

 

Специалисты Института археологии провинции Хунань рассказали о древнем артефакте, обнаруженном в одном из захоронений Центрального Китая еще год назад. Лабораторные исследования подтвердили подлинность редкой бусины только недавно. Археологи сомневались в ее возрасте, так как она была изготовлена из материалов, редко используемых в Древнем Китае.

Артефакт имеет диаметр 3,1 см и весит всего 38 граммов. Бусина украшена рожками с кольцевыми наконечниками, что делает ее похожей на глаз стрекозы. Объект изготовлен из сплава бария и свинца, эти материалы были распространены в Египте, Персии, Индии и Месопотамии. Находка, по мнению ученых, свидетельствует о взаимодействии Китая с Западом во времена Воюющих Царств.
Виктория Озерова
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