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| | Археологи обнаружили в Ираке древний шумерский порт

Археологи обнаружили в Ираке древний шумерский порт

Сегодня, 15:07
Группа археологов из Ирака и Италии нашла в юго-восточной части Ирака шумеркий порт, датируемый третьим тысячелетием до нашей эры. Порт имеет вид искусственной акватории на глиняном фундаменте.

Археологи обнаружили в Ираке древний шумерский порт

 

Археологическая группа со специалистами из Ирака и Италии в ходе раскопок нашла недалеко от города Эн-Насирия, располагающегося поблизости от Персидского залива, древний порт шумеров. Находка, согласно предварительному анализу, может быть построена в третьем веке до нашей эры.

Порт имеет вид искусственно созданной акватории, который окружает земляной вал с фундаментом из глины. Строение оборудовано двумя входами, соединяющими порт с городом. Археологи полагают, что найденный порт станет самым древним из обнаруженных на территории Ирака. Специалисты надеются, что открытие поспособствует созданию новой главы в истории Месопотамии, которая, к тому же, развеет миф о том, что города в этой части мира были окружены только полями.

Археологи не исключают, что найденный порт мог использоваться и в качестве водного резервуара при возникновении паводков.
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