Под музеем во Флориде нашли две раритетные античные мозаики

Мозаики из Антиохии раскопали в 30-х годах прошлого века археологи Пристонского университета. Часть находок передали спонсорам научной работы: американским музеям, Лувру и Пристонскому университету, другие в данное время находятся в одном из музеев Турции. Найденные на днях мозаики происходят из Дома питейного конкурса, где мастера показывали конкурс в распитии вина между Дионисом и Гераклом, и из Восточного портика Дома злого глаза.
Под музеем во Флориде нашли две раритетные античные мозаикиСегодня, 03:30
Пуговицу из медной руды с символикой восьмиконечного креста - представляющего рыцарский орден, нашли в центре столицы во время раскопки ямы для залива
Ценные украшения обнаружили археологи на территории Кузнецкого края Кемеровской области. Ученые передали найденные раритеты в местный краеведческий музей.
В Киеве начались работы по уничтожению советских мозаик в рамках закона о "декоммунизации”. Данные действия вызвали негативные комментарии со стороны многих