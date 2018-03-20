Под музеем во Флориде нашли две раритетные античные мозаики

На территории флоридского Музея изящных искусств нашли две старинные мозаики, погребенные под газоном в пределах учреждения. Теперь их ожидает процесс реставрации.

Музей во Флориде ведет свою историю с 1964 года, именно тогда его основатели приобрели пять антиохийских мозаик, но в конце 80-х две из них оказались погребенными под газоном. После этого о них забыли, но в 2017 году руководители учреждения нашли документы о реликвиях, которые вскоре удалось раскопать под слоем земли.

Никита Готский

Мозаики из Антиохии раскопали в 30-х годах прошлого века археологи Пристонского университета. Часть находок передали спонсорам научной работы: американским музеям, Лувру и Пристонскому университету, другие в данное время находятся в одном из музеев Турции. Найденные на днях мозаики происходят из Дома питейного конкурса, где мастера показывали конкурс в распитии вина между Дионисом и Гераклом, и из Восточного портика Дома злого глаза.