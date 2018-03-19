На МКС испытают новую систему регенерации воды из урины

На российском сегменте протестируют новую систему получения воды, «добывать» которую будут из урины. Регенерированную жидкость будут использовать исключительно в технических целях.

Виктория Озерова

В пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» проинформировали о том, что сократилось количество грузов, посылаемых к российскому сегменту МКС. В связи с этим возникла проблема недостачи воды. Решить ее призвана новая система превращения урины в воду. Подобный аппарат уже несколько лет эксплуатируется в американском сегменте, но российская установка будет в несколько раз эффективнее. Создали систему СРВ-У-РС сотрудники ракетно-космической корпорации «Энергия» и ИМБП РАН вместе с коллегами с ЦПК имени Гагарина и НИИ Химмаш.Протестирует новую установку получения воды космонавт Олег Артемьев, который вылетит к МКС 21 марта. Уточняется, что переработанной с урины водой будут пользоваться только для технических целей.