Эксперты рассказали о самых главных аномалиях в России

Аномалии, будь они природного или сверхъестественного характера, всегда притягивают людей. Причем, не всегда важно, насколько верят в них люди или же наоборот отрицают. В России таких мест немало и недавно эксперты выделили самые известные из них. Когда дело доходит до объяснения их природы, ученым лишь приходится разводить руками.

Это загадочная гора, расположенная в Карелии. Вершина впечатляет всех вовсе не высотой, а скрывающимися там секретами. Многочисленные «сейды», деревья абсолютно нестандартной формы, кажутся особенно таинственными. Тут регулярно сбоит техника, у людей начинают проявляются ранее не бывшие активными способности. Однако больше всего вводят в ступор ступени и колодец идеальной формы. Ученые до сих пор не понимают, что именно из этого создал человек, а что природа. Тем не менее, экстрасенсы — это место не оставляют, надеясь найти портал в параллельное измерение.

Эта аномальная зона располагается на севере Хакасии. Также ее называют пещерой «Черного дьявола». Она по праву считается одним из самых страшных мест на планете. Здесь пропадают люди, постоянно слышатся различные страшные звуки. Для древних хакасов это место некогда было культурным пристанищем. Для того, чтобы задобрить злого духа, шаманы приносили в жертву, в основном зверей, но иногда, как поговаривают, доходило и до человеческих жертв.

Данная локация представляет собой цепь невысоких холмов в Волгоградской области, которые состоят из сосредоточения молний и летающих огней. Молнии здесь бьют крайне часто и, что странно, вне зависимости от того, есть на небе тучи или же нет. Большинство разрядов приходится на Синюю гору. Именно за это местные прозвали ее Склоном бешеных молний. Здесь растут практически голые деревья, стволы которых сильно покорежены. На подходе к проклятой земле отключается аппаратура, часы показывают неправильное время, техника словно предупреждает об опасности.

Аномальной зоной можно также смело назвать поселок Молебка. Здесь, как утверждают представители псевдонаук, часто появляются НЛО, миражи, светящиеся шары. Местные утверждают, что им доводилось несколько раз натыкаться на йети. Свою известность поселок приобрел еще в конце XX века. В 1983 году сюда прибыл пермский геолог Эмиль Бачурин, который обнаружил в лесу четкий круг. Анализ показал наличие в грунте редкоземельных металлов.

Николай Офицеров

Мало найдется тех россиян, которые ничего не слышали об этом перевале на Северном Урале, его назвали в честь погибшей при весьма загадочных обстоятельствах туристической группы Игоря Дятлова. Произошло это в феврале 1959 года. В результате были найдены трупы 10 человек. Что же тогда произошло, спорят до сих пор, но основных версий три: кровавый ритуал племен манси, правительственные испытания и, конечно же, вездесущее НЛО.