Уфолог выявил группу подозрительных кораблей на МКС

Уфолог обнародовал видеоролик, на котором запечатлены странные объекты, на своем канале в YouTube, спровоцировав, таким образом, дискуссию на тему существования инопланетян. По словам специалиста, снятые на видео объекты являются ничем иным, а кораблями пришельцев, при этом, когда МКС пытался приблизиться к ним на близкое расстояние, они исчезали из поля видимости.
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