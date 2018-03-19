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| | Уфолог выявил группу подозрительных кораблей на МКС

Уфолог выявил группу подозрительных кораблей на МКС

Сегодня, 12:59
Известный уфолог, зарегестрированный в Сети под ником как MrMBB333, заметил в ходе прямой трансляции с МКС нечто подозрительное. При ближайшем рассмотрении им оказалась группа таинственных кораблей, парящих около орбиты Земли.

Уфолог выявил группу подозрительных кораблей на МКС

 

Уфолог обнародовал видеоролик, на котором запечатлены странные объекты, на своем канале в YouTube, спровоцировав, таким образом, дискуссию на тему существования инопланетян. По словам специалиста, снятые на видео объекты являются ничем иным, а кораблями пришельцев, при этом, когда МКС пытался приблизиться к ним на близкое расстояние, они исчезали из поля видимости.

Мнение фолловеров разделилось, поскольку половина считает таинственные объекты грозовыми облаками, тогда как другие принимают их за космический корабль инопланетян, поскольку облака не способны подниматься выше атмосферы.

Пойда Анна
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