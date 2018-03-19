«Облако» для мозга: Ученые нашли способ сохранить память после смерти человека

Американские специалисты нашли способ оцифровки человеческой памяти. Воспоминания человека можно сохранить навечно с помощью специальной бальзамической жидкости.

Виктория Озерова

Специалисты научного стартапа Netcome из США предложили всем желающим создать «облако» для мозга. Ученые нашли способ сохранения человеческой памяти даже после смерти. Для этого они разработали особую бальзамическую жидкость, позволяющую сохранить нейронные связи мозга человека. Для того чтобы сохранить память, нужно просто заполнить этой жидкость сосуды главного мозга. После этого орган превратится в слепок из стекла – носитель памяти, который можно оцифровать и загрузить на сервер.Специалисты Netcome пока не придумали технологию «прочтения» оцифрованной памяти. Предполагается, что она будет создана к 2024 году, а пока можно записаться на оцифровку памяти. Внесение в очередь стоит 10 тысяч долларов. На прохождение процедуры уже записались 25 человек.