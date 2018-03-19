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| | Ученые разработали революционный метод борьбы с раком груди

Ученые разработали революционный метод борьбы с раком груди

Сегодня, 12:30
Благодаря ирландским ученым пациенты с агрессивной формой рака молочной железы могут проходить безболезненное лечение. Более того, новый революционный метод избавит пациентов от ненужной и опасной химиотерапии.

Ученые разработали революционный метод борьбы с раком груди

 

Исследователи из Королевского колледжа хирургов в Ирландии надеются, что их новая разработка, которая находится на ранней стадии, может позволить женщинам с раком молочной железы избежать побочных эффектов химиотерапии. Разработка поможет также успешнее бороться с агрессивной формой рака и увеличивает шансы на полное выздоровление.

В исследовании, проведенном доктором Федерико Люкантонио, было определено математическое выражение для прогнозирования эффективности химиотерапии на клетках с тройным отрицательным раком молочной железы. Этот тип рака молочной железы диагностируется у более чем 250 человек в Ирландии каждый год, и чаще встречается среди молодых женщин.
Светлана Славянская
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