Физики рассказали о горячем рентгеновском излучении кометы

Группа физиков смогла исследовать горячее излучение комет. Дабы понять данную процедуру, специалисты сконструировали модель летящей при солнечном ветре кометы.

Никита Готский

Ученые посчитали, что кометы излучают энергию в итоге обмена зарядами, а именно: сталкиваясь с электронами газа, который окружает комету. Энергию в форме излучения выделяют положительные ионы солнечного ветра. Такое излучение заметили 18 лет назад, его волны проходили со стороны обращенной к Солнцу кометы, и становились слабее, когда объект улетал от светила.Дабы узнать, как появляется излучение, физики создали прототип солнечного ветра, обстреливая лазером железную фольгу. Так появился быстрый поток ионного газа. На его пути ученые поместили сферу, выполнявшую роль кометы. Врезаясь в «комету», плазма изменяла направление, а ударная волна давала новое ускорение электронам, где часть из них предоставляла излучение, но лишь с магнитным полем.