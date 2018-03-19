Ученые назвали три места, где могут быть пришельцы

Ученый из американского агентства NASA Чарльз Элачи обозначил три места в космосе, которые предположительно могут быть населены пришельцами. Более того, исследователь уверен, что в скором времени его коллеги смогут получить доказательства существования внеземных цивилизаций.

Пойда Анна

По мнению Чарльза Элачи, инопланетяне могли оккупировать спутники Сатурна и Юпитера, а именно Титан, Энцелад и Европу, о чем свидетельствуют его последние исследования. В настоящее время наука смогла существенно продвинуться в сфере изучения космоса, сделав множество революционных открытий, благодаря которым она должна найти представителей инопланетных цивилизаций в ближайшие годы.Выбор Чарльза Элачи пал на эти спутники неслучайно, поскольку они могут похвастаться наличием на своих поверхностях водоёмов, которые обладают рядом сходств с земными, но при этом они имеют одно разительное отличие. В их составе вместо воды находится углеводород, а на поверхности Европы расположен целый океан, который скрывает толстый слой льда.