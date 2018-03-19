Ученые смогли омолодить стволовые клетки нервной ткани

Одной из особенностей старения организма является потеря стволовых клеток и способностей к регенерации. Это хорошо выражено в нервной ткани, которая не может полностью восстановить способности нейронов, вышедших из строя.

Анна Котова

Во время проведения исследования специалисты выявили в нейрональных стволовых клетках мышей большое количество белка, который ожидал своей очереди на переработку. Во время старения клеток снижается функция клетки расщеплять этот белок. Специалистам удалось очистить стволовые клетки от лишнего белка, тем самым вернув им рост и деление. Обнаружение скопления белка еще раз доказало ученым, что очень важен эффективный белковый обмен.Белок скапливается быстрее в клетках, которые ждут активации, чем в уже работающих, так как способность утилизировать вещество намного ниже. Помимо этого, у покоящихся клеток лизосомы (специальные органеллы) растут. Через некоторое время данный процесс набирает темпы, что способствует плохой реакции стволовой клетки на призыв активизироваться. Однако эксперты доказали, если заставить старую не активированную клетку работать, то она омолодится и восстановит свою функциональность.