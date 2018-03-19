Ученые придумали «перья» для крыльев самолетов

Российские ученые придумали «оперение» к крыльям самолетов, которое будет содействовать отсутствию турбулентности при полете. Они даже подали заявление на патентирование своего открытия.

Пелагея Лебединская

Ученые из Санкт-Петербургского университета разработали для самолетов специальные «перья», которые будут предотвращать турбулентность. Они состоят из множества небольших пластинок, которые оснащены датчиком давления воздуха и самостоятельно будут менять свое положение. Благодаря этому самолет будет сохранять стабильное положение в зоне турбулентности. Эксперты провели экспериментальный полет с «перьями» и убедились, что их изобретение, попав в зону турбулентности, меняет свое положение относительно крыла самолета и стабилизируют неоднородность давления воздуха. Таким образом самолет продолжает свое движение без тряски, как-будто турбулентности и вовсе нет.Отметим, ранее экспертами было доказано, что более 20 млн человек в мире отказываются пользоваться услугам перелета из-за боязни турбулентности.