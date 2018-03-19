Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Геологи: Исландские викинги стали христианами из-за вулкана В США предотвратили крупный теракт "Скучали по мне?": Улыбающийся Путин появился на здании МИД Великобритании Археологи обнаружили в Ираке древний шумерский порт Врачу из Петербурга пришлось отдать 130 тыс. рублей пациенту за сломанную челюсть Очередной продукт Apple "устранит" iPad с рынка The New Yorker изобразит Трампа голым на обложке мартовского номера "Яндекс" сократил число сайтов с раздражающей рекламой на 22% Врач футбольного клуба «Арарат» спас жизнь пассажиру самолета Временная вазэктомия: Ученые создали особые противозачаточные таблетки для мужчин Ученые рассказали об особенностях питания женщин разного возраста Apple впервые занялась разработкой собственного дисплея
| | Ученые придумали «перья» для крыльев самолетов

Ученые придумали «перья» для крыльев самолетов

Сегодня, 12:10
Российские ученые придумали «оперение» к крыльям самолетов, которое будет содействовать отсутствию турбулентности при полете. Они даже подали заявление на патентирование своего открытия.

Ученые придумали «перья» для крыльев самолетов

 

Ученые из Санкт-Петербургского университета разработали для самолетов специальные «перья», которые будут предотвращать турбулентность. Они состоят из множества небольших пластинок, которые оснащены датчиком давления воздуха и самостоятельно будут менять свое положение. Благодаря этому самолет будет сохранять стабильное положение в зоне турбулентности. Эксперты провели экспериментальный полет с «перьями» и убедились, что их изобретение, попав в зону турбулентности, меняет свое положение относительно крыла самолета и стабилизируют неоднородность давления воздуха. Таким образом самолет продолжает свое движение без тряски, как-будто турбулентности и вовсе нет.

Отметим, ранее экспертами было доказано, что более 20 млн человек в мире отказываются пользоваться услугам перелета из-за боязни турбулентности.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Ученые сообщили, чем опасно для авиапассажиров резкое изменение климата
Ученые сообщили, чем опасно для авиапассажиров резкое изменение климата

Ученые сообщили, чем опасно для авиапассажиров резкое изменение климата. Оказалось, что из-за того, что климат поменяется в ближайшие несколько десятилетий,

Японские ученые смогли предсказать попадание в зону турбулентности
Японские ученые смогли предсказать попадание в зону турбулентности

Японские ученые создали систему, которая сообщает о приближении к районам турбулентности. Такая информация появилась на страницах местных изданий.

Пассажиры Air China получили травмы из-за турбулентности
Пассажиры Air China получили травмы из-за турбулентности

Самолет CA936, авиакомпании Air China, во время перелета из Франкфурта в Шанхай, попал в зону турбулентности. В результате, почти два десятка человек получили

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости