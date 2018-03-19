Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Геологи: Исландские викинги стали христианами из-за вулкана В США предотвратили крупный теракт "Скучали по мне?": Улыбающийся Путин появился на здании МИД Великобритании Археологи обнаружили в Ираке древний шумерский порт Врачу из Петербурга пришлось отдать 130 тыс. рублей пациенту за сломанную челюсть Очередной продукт Apple "устранит" iPad с рынка The New Yorker изобразит Трампа голым на обложке мартовского номера "Яндекс" сократил число сайтов с раздражающей рекламой на 22% Врач футбольного клуба «Арарат» спас жизнь пассажиру самолета Временная вазэктомия: Ученые создали особые противозачаточные таблетки для мужчин Ученые рассказали об особенностях питания женщин разного возраста Apple впервые занялась разработкой собственного дисплея
| | Временная вазэктомия: Ученые создали особые противозачаточные таблетки для мужчин

Временная вазэктомия: Ученые создали особые противозачаточные таблетки для мужчин

Сегодня, 11:59
Ученые смогли разработать уникальные противозачаточные таблетки, которые будут использовать не женщины, а их партнеры. Препараты основываются на изменении гормонального фона и деактивации действия сперматозоидов.

Временная вазэктомия: Ученые создали особые противозачаточные таблетки для мужчин

 

Данное лекарство пока еще обладает массой побочных эффектов, на которые жалуются испытуемые. Среди них апатия и снижение либидо.

Однако в дело вмешались другие специалисты. Они разработали новое средство контрацепции, отличающееся от известных вредных аналогов. Ответственна за него команда ученых из Университета Монаша, расположенного в Австралии. Механизм действия таблеток заключается в блокировке двух белков, участвующих в процессе эякуляции.

«Новая методика работает по типу временно вазэктомии, оставляя сперму внутри тела во время полового акта. Использование данного препарата не оказывает на гормональный фон или активность сперматозоидов никакого влияния, что означает значительное сокращение возможности появления побочных эффектов», - утверждает глава исследовательской группы.

Он также добавил, что новый способ действительно поможет избежать всех проблем. Важным преимуществом контрацептива является отсутствие влияния на сексуальное влечение мужчины и возможность планирования семьи.
Николай Офицеров
Новости по теме
Американские ученые создадут противозачаточные таблетки для мужчин
Американские ученые создадут противозачаточные таблетки для мужчин

Американские ученые сделали новый шаг в разработке мужских противозачаточных таблеток. Их действие рассчитано на продолжительное время, а также они просты в

Ученые: Противозачаточные таблетки могут быть опасны для здоровья
Ученые: Противозачаточные таблетки могут быть опасны для здоровья

Специалисты провели исследование и заявили, что некоторые современные противозачаточные препараты несут большой вред здоровью женщины. Ученые отметили, что

Австралийские ученые разрабатывают противозачаточные таблетки для мужчин
Австралийские ученые разрабатывают противозачаточные таблетки для мужчин

Австралийские исследователи утверждают, что они находятся на грани разработки надежного мужского контрацептива, который не будет неблагоприятно влиять на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости