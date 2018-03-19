Временная вазэктомия: Ученые создали особые противозачаточные таблетки для мужчин

Ученые смогли разработать уникальные противозачаточные таблетки, которые будут использовать не женщины, а их партнеры. Препараты основываются на изменении гормонального фона и деактивации действия сперматозоидов.

Николай Офицеров

Данное лекарство пока еще обладает массой побочных эффектов, на которые жалуются испытуемые. Среди них апатия и снижение либидо.Однако в дело вмешались другие специалисты. Они разработали новое средство контрацепции, отличающееся от известных вредных аналогов. Ответственна за него команда ученых из Университета Монаша, расположенного в Австралии. Механизм действия таблеток заключается в блокировке двух белков, участвующих в процессе эякуляции.», - утверждает глава исследовательской группы.Он также добавил, что новый способ действительно поможет избежать всех проблем. Важным преимуществом контрацептива является отсутствие влияния на сексуальное влечение мужчины и возможность планирования семьи.