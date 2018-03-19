Временная вазэктомия: Ученые создали особые противозачаточные таблетки для мужчин

Данное лекарство пока еще обладает массой побочных эффектов, на которые жалуются испытуемые. Среди них апатия и снижение либидо.
Однако в дело вмешались другие специалисты. Они разработали новое средство контрацепции, отличающееся от известных вредных аналогов. Ответственна за него команда ученых из Университета Монаша, расположенного в Австралии. Механизм действия таблеток заключается в блокировке двух белков, участвующих в процессе эякуляции.
«Новая методика работает по типу временно вазэктомии, оставляя сперму внутри тела во время полового акта. Использование данного препарата не оказывает на гормональный фон или активность сперматозоидов никакого влияния, что означает значительное сокращение возможности появления побочных эффектов», - утверждает глава исследовательской группы.
Он также добавил, что новый способ действительно поможет избежать всех проблем. Важным преимуществом контрацептива является отсутствие влияния на сексуальное влечение мужчины и возможность планирования семьи.