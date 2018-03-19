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| | Ученые раскрыли причины мужского спокойствия и женской эмоциональности

Ученые раскрыли причины мужского спокойствия и женской эмоциональности

Сегодня, 11:51
Российским ученым удалось изучить реакцию представителей обоих полов на стрессовые ситуации. Как выяснилось, мужчины намного спокойнее реагируют на опасность, тогда как женщины склонны паниковать в напряженных ситуациях.

Ученые раскрыли причины мужского спокойствия и женской эмоциональности

 

По мнению ученого Дмитрия Жукова, женщина из средней полосы быстрее адаптируется на холодном Севере, чем мужчина. Это происходит благодаря повышению эритроцитов в крови, увеличению жировой ткани. Этот недостаток компенсируется у мужчин большей устойчивостью к стрессовым ситуациям. Как утверждает исследователь, спокойствие мужчин объясняется тем, что сильный пол склонен меньше беречь себя.

Учеными установлено, что в женском мозге меньше контролируется кора надпочечников по отрицательной обратной связи, где вырабатывается кортизол – гормон, отвечающий за стресс. После переживаний секреция женского кортизола снижается дольше, чем у мужчин. Поэтому представительницы слабого пола долго не могут успокоиться.
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