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| | В Сети появился ролик порабощения Земли роботами

В Сети появился ролик порабощения Земли роботами

Сегодня, 11:43
Футурологам удалось смоделировать восстание машин на Земле, последствия чего они показали в видеоролике. Исследованием занимались представители канала NIXOLAS.

В Сети появился ролик порабощения Земли роботами

 

Согласно гипотезе авторов записи, если киборги станут мощнее обычных людей, как в физическом, так и в интеллектуальном плане, то люди пропадут с лица Земли. Исчезнет также привычная человеческому взору зелень, а по пустой поверхности будут бродить роботы SpotMini, созданные одной из американских компаний. Именно такие машины станут всадниками техногенного Апокалипсиса.

 
Авторы ролика вдохновились научными прогнозами физика Стивена Хокинга, предупреждавшего, что через некоторое время Землей могут править роботы. Подобное говорит и мечтающий покорить Марс Илон Маск.

Никита Готский
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