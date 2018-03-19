В Сети появился ролик порабощения Земли роботами

Согласно гипотезе авторов записи, если киборги станут мощнее обычных людей, как в физическом, так и в интеллектуальном плане, то люди пропадут с лица Земли. Исчезнет также привычная человеческому взору зелень, а по пустой поверхности будут бродить роботы SpotMini, созданные одной из американских компаний. Именно такие машины станут всадниками техногенного Апокалипсиса.
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