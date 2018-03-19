В Сети появился ролик порабощения Земли роботами

Футурологам удалось смоделировать восстание машин на Земле, последствия чего они показали в видеоролике. Исследованием занимались представители канала NIXOLAS.

Авторы ролика вдохновились научными прогнозами физика Стивена Хокинга, предупреждавшего, что через некоторое время Землей могут править роботы. Подобное говорит и мечтающий покорить Марс Илон Маск.

Никита Готский

Согласно гипотезе авторов записи, если киборги станут мощнее обычных людей, как в физическом, так и в интеллектуальном плане, то люди пропадут с лица Земли. Исчезнет также привычная человеческому взору зелень, а по пустой поверхности будут бродить роботы SpotMini, созданные одной из американских компаний. Именно такие машины станут всадниками техногенного Апокалипсиса.