Новые дымовые гранаты позволяют танку стать невидимым

Американские ученые разработали новую гранату, которая позволяет танкам стать невидимыми. Эта разработка блокирует не только видимый свет, но и инфракрасный луч, который используется для наведения ракет на боевую технику.

Анна Котова

Начальник исследования Зак Зандер проинформировал, что данная разработка блокирует все виды волн. Технология очень важна, так как позволяет военному нести на себе не пять боеприпасов, а одну гранату. Сейчас почти все противотанковые ракеты оснащены системой наведения, которая использует инфракрасное излучение или лазерный луч. Многие страны разработали различные защитные системы, но не все они могут защитить боевую технику от противника.Однако, у всех этих разработок есть один недостаток: защитные системы могут сделать боевую машину невидимой, но не каким образом не воздействуют на работу ИК-сенсоров. Зак Зандер и его коллеги смогли решить такой недостаток с помощью металлорганических каркасов. В данный момент новые дымовые гранаты тестируются и дорабатываются. Напоминаем, что у российских военных есть гранаты «Штора» и «Арена», которые подавляют работу самонаводящих и радиоуправляемых ракет.