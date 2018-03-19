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| | Ученые рассказали об особенностях питания женщин разного возраста

Ученые рассказали об особенностях питания женщин разного возраста

Сегодня, 11:37
Ученые определили главные правила питания для женщин разных возрастных категорий. Исследования показали, что употребление в пищу овощей и белковых продуктов не всегда и не всем приносит пользу.

Ученые рассказали об особенностях питания женщин разного возраста

 

Ученые сделали вывод, что рацион питания на протяжении жизни должен меняться. Ведь в женском организме каждый год происходят изменения. С возрастом организм нуждается в большем количестве некоторых микроэлементов. Продукты, которые были необходимы женщинам в юном возрасте, не всегда нужны в старшем возрасте.

По мнению экспертов, женщинам, которые стремительно реализовывают себя в профессиональной сфере и активно планируют семейную жизнь, требуется пища, насыщенная белками и углеводами. Беременность – повод укрепить иммунитет с помощью фолиевой кислоты. В 25-40 лет специалисты рекомендуют употреблять больше гречки, овощей.

После 40 лет рацион питания необходимо постепенно изменять, что связано с перестройкой организма и с проявлением возрастных заболеваний. Эксперты утверждают, что в этот период рацион должен содержать больше фруктов, овощей и напитков из трав. В 50 лет женщинам рекомендуют употреблять продукты с кальцием, а после 60 – перейти на молочные продукты, бобовые и рыбу.
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