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| | Ученые из Канады рассказали о полезном ожирении

Ученые из Канады рассказали о полезном ожирении

Сегодня, 11:32
Канадские ученые после тщательных длительных исследований человеческого организма установили, что существует метаболическое здоровое ожирение, которое не влияет на сердечно-сосудистую систему.

Ученые из Канады рассказали о полезном ожирении

 

Группа ученых из Монреальского университета вопреки утверждений своих коллег из Швейцарии, установили, что ожирения человеческого организма существует несколько форм. Одной из них является метаболическое здоровое ожирение, при котором не страдает сердечно-сосудистая система. В организме человека с таким ожирением начинает активно работать нейропилин-1 – это воспалительный белок, который способствует удалению лишнего жира из организма. Нейропилин действует на жировые клетки адипоциты, которые впоследствии регулируют количество жира, набирать или «сжигать» его.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что избыток лишнего веса не угрожает организму заболеванием сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом, а напротив, полезен для здоровья.
Пелагея Лебединская
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