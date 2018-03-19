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| | В России разработали уникальную "прививку от наркомании"

В России разработали уникальную "прививку от наркомании"

Сегодня, 10:50
Учеными из России была разработана специальная вакцина, благодаря которой блокируется формирование зависимости от опиатов, среди которых, в частности, морфин и героин. Сообщается, что были проведены испытания на животных, которые показали, что иммунитет после подобной «прививки» сохраняется в течении года.

В России разработали уникальную "прививку от наркомании"

 

Информацией об этом поделились в Национальном научном центре наркологии. Ученые отмечают, что на данный момент пройден уже весьма серьезный этап. Директор научного центра Татьяна Клименко решила пообщаться с прессой.

Она заявила, что при употреблении препарат образует в организме антитела, которые блокируют действие определенного наркотического вещества.

«Цель действия этих антител - связь наркотика в кровяном русле. Кроме того, клетки организма запоминают этот антиген. Уже при последующей встрече с ним организм начинает вырабатывать уже собственные антитела», - заявила старший научный сотрудник лаборатории иммунохимии ННЦ наркологии.

Ученые предполагают, что уже в скором будущем подобные средства будут созданы для защиты от других психоактивных веществ.
Николай Офицеров
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