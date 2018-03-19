В России разработали уникальную "прививку от наркомании"

Учеными из России была разработана специальная вакцина, благодаря которой блокируется формирование зависимости от опиатов, среди которых, в частности, морфин и героин. Сообщается, что были проведены испытания на животных, которые показали, что иммунитет после подобной «прививки» сохраняется в течении года.

Николай Офицеров

Информацией об этом поделились в Национальном научном центре наркологии. Ученые отмечают, что на данный момент пройден уже весьма серьезный этап. Директор научного центра Татьяна Клименко решила пообщаться с прессой.Она заявила, что при употреблении препарат образует в организме антитела, которые блокируют действие определенного наркотического вещества.», - заявила старший научный сотрудник лаборатории иммунохимии ННЦ наркологии.Ученые предполагают, что уже в скором будущем подобные средства будут созданы для защиты от других психоактивных веществ.