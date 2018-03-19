В России разработали уникальную "прививку от наркомании"

Информацией об этом поделились в Национальном научном центре наркологии. Ученые отмечают, что на данный момент пройден уже весьма серьезный этап. Директор научного центра Татьяна Клименко решила пообщаться с прессой.
Она заявила, что при употреблении препарат образует в организме антитела, которые блокируют действие определенного наркотического вещества.
«Цель действия этих антител - связь наркотика в кровяном русле. Кроме того, клетки организма запоминают этот антиген. Уже при последующей встрече с ним организм начинает вырабатывать уже собственные антитела», - заявила старший научный сотрудник лаборатории иммунохимии ННЦ наркологии.
Ученые предполагают, что уже в скором будущем подобные средства будут созданы для защиты от других психоактивных веществ.