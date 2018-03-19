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| | Пришельцы близко: Жители Гондураса были напуганы таинственным НЛО

Пришельцы близко: Жители Гондураса были напуганы таинственным НЛО

Сегодня, 10:37
Жители Гондураса были напуганы таинственным инопланетным НЛО, который внезапно появился на обозрение публики. Видео странного космического объекта сразу же попало в YouТube.

Пришельцы близко: Жители Гондураса были напуганы таинственным НЛО

 

В воскресенье, 18 марта, жители северной части Гондураса в городе Тела стали свидетелями странного явления в небе. Многие очевидцы были напуганы увиденным, так как искренне считают, что увидели инопланетный аппарат, который сиял в небе. Уникальное видео сразу же попало в Интернет и вызвало массу эмоций у пользователей Сети.


Часть интернет-пользователей были уверены, что пришельцы близко и следят за людьми, чтобы в итоге совершить страшную инопланетную атаку. Однако другая часть юзеров сообщили, что очевидцы могли перепутать НЛО с воздушным змеем.
Светлана Славянская
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