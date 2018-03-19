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| | Ученые: Сажа с других континентов препятствует процессу таяния Антарктиды

Ученые: Сажа с других континентов препятствует процессу таяния Антарктиды

Сегодня, 09:49
Группа американских ученых провела ряд исследований, посвященных процессу таяния ледников в Антарктиде, а также тем объектам, которые мешают этому процессу. Как оказалось, главным препятствием является сажа, которую ветер приносит с других континентов.

Ученые: Сажа с других континентов препятствует процессу таяния Антарктиды

 

Исследователи сконцентрировались не только на саже с других уголков мира, но и на той, которая появляется в процессе работы станций, расположенных в Антарктиде, и транспорта полярников. Кроме того, специалисты были заинтересованы во взаимосвязи между уровнем загрязнения атмосферы и сохранностью Сухих долин, которых отличает от других территорий континента отсутствие снега и льда.

Согласно результатам исследования, содержания сажи в образцах льда можно считать незначительным, поэтому она не приводит к таянию Антарктиды.
Пойда Анна
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