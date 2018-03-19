Ученые: Сажа с других континентов препятствует процессу таяния Антарктиды

Исследователи сконцентрировались не только на саже с других уголков мира, но и на той, которая появляется в процессе работы станций, расположенных в Антарктиде, и транспорта полярников. Кроме того, специалисты были заинтересованы во взаимосвязи между уровнем загрязнения атмосферы и сохранностью Сухих долин, которых отличает от других территорий континента отсутствие снега и льда.
Согласно результатам исследования, содержания сажи в образцах льда можно считать незначительным, поэтому она не приводит к таянию Антарктиды.