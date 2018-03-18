Солнце отреагировало на сигнал огромного космического объекта

В последнее время ученые фиксируют очень много аномальных явлений на Солнце. Исследователь Myunhuizen74 опубликовал видео, на котором видно как Солнце реагирует на сигнал, исходящий от огромного белого объекта.





Татьяна Преображенская

На кадрах видео можно лицезреть, как огромный космический объект вспыхивает. Солнце реагирует на сигнал, отправленный небесному светилу.Ученый снял видео при помощи космозонда Stereo/Secchi и поделился им в видеохостинге. В данный момент остается загадкой какие сигналы подавало Солнце неопознанному космическому объекту.