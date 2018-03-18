Солнце отреагировало на сигнал огромного космического объекта

На кадрах видео можно лицезреть, как огромный космический объект вспыхивает. Солнце реагирует на сигнал, отправленный небесному светилу.
Солнце отреагировало на сигнал огромного космического объектаВчера, 23:12
В воскресенье учёный Максимилиан Теодореску сделал любопытные фотографии солнца из румынского города Меругеле. Снимки дают полагать, что на Солнце образовался
Специалисты агентства NASA опубликовали видео, где видно, как на Солнце сформировалась гигантская корональная дыра. Образование занимает 1/6 площади звезды.
Сотрудники американской космической лаборатории NASA («НАСА») зафиксировали на прошлой неделе несколько сияющих петлей на Солнце. Однако опубликовать видео