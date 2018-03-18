Ученые выяснили, в чем заключается главная опасность метрополитена

Ученые провели ряд масштабных исследований, посвященных метрополитену и опасностям, которые он в себе таит. Как оказалось, постоянное использование метро негативно сказывается на здоровье пассажиров и даже способно справоцировать у них развитие хронического заболевания.

Пойда Анна

Согласно медицинским исследованиям, уровень шума, превышающий 80 дБ, наносит вред человеческому слуху, тогда как в условиях метрополитена этот показатель значительно превосходит указанную норму.По мнению специалистов, столь громкий шум негативно воздействует на органы слуха лишь в том случае, если человек воспринимает его на протяжении не менее восьми часов, однако большинство пассажиров зачастую проводят в метро гораздо больше времени, добираясь из одного пункта назначения в другой.В результате шумы оказывают сильное давление на их органы слуха, которые постепенно теряют свою чувствительность, что в перспективе может привести не просто к проблемам со звуковым восприятием, но и полной глухоте.