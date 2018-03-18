Ученые объяснили, во что превращается жир при снижении массы

Сотрудники Университета Нового Южного Уэльса провели опрос медиков и диетологов по поводу ожирения и выяснили, хорошо они усвоили материал по своей специальности или нет. Из 150 респондентов правильно ответили на задаваемые вопросы только три специалиста.

Домбровский Сергей

Ученые спрашивали у врачей, во что трансформируется жир при снижении массы тела. Как оказалось, он расщепляется на диоксид углерода и воду. Если человек избавляется от десяти килограммов лишнего веса, то более 80% он потеряет в виде углекислого газа, а оставшаяся доля станет простой жидкостью. При снижении массы люди в прямом смысле этого слова лишаются жира, выдыхая его через легкие.Важную роль в снижении массы играет кислород. Когда человек вздыхает, в его организм поступает 600 граммов этого газа. Желающие избавиться от лишнего веса быстро и эффективно должны учитывать данный факт и тренироваться более интенсивно, дабы не разочароваться в результатах.