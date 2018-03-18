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| | Ученые объяснили, во что превращается жир при снижении массы

Ученые объяснили, во что превращается жир при снижении массы

Сегодня, 20:18
Сотрудники Университета Нового Южного Уэльса провели опрос медиков и диетологов по поводу ожирения и выяснили, хорошо они усвоили материал по своей специальности или нет. Из 150 респондентов правильно ответили на задаваемые вопросы только три специалиста.

Ученые объяснили, во что превращается жир при снижении массы

 

Ученые спрашивали у врачей, во что трансформируется жир при снижении массы тела. Как оказалось, он расщепляется на диоксид углерода и воду. Если человек избавляется от десяти килограммов лишнего веса, то более 80% он потеряет в виде углекислого газа, а оставшаяся доля станет простой жидкостью. При снижении массы люди в прямом смысле этого слова лишаются жира, выдыхая его через легкие.

Важную роль в снижении массы играет кислород. Когда человек вздыхает, в его организм поступает 600 граммов этого газа. Желающие избавиться от лишнего веса быстро и эффективно должны учитывать данный факт и тренироваться более интенсивно, дабы не разочароваться в результатах.
Домбровский Сергей
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