Ученые: Искусственный интеллект превзойдет писателей

Немецкий ученый Бьорн Шуллер проинформировал, что в скором времени искусственный интеллект (ИИ) научится писать художественные произведения намного лучше, чем люди.

Анна Котова

Эксперт говорит, что сейчас ИИ тяжело еще соперничать с человек, однако с каждым годом разрыв между ними значительно уменьшается. В использовании ИИ есть своя особенность – он использует сразу интернет и саму «Википедию». Шуллер добавил, что в скором времени ИИ сможет написать качественную художественную книгу, так как уже сейчас он создает маленькие стихи и подбирает шутки по случаю. Также он создает необычные сюжеты.Напоминаем, что в прошлом году бот компании OpenAI, которую создал Илон Маск, обыграл в игру Dota 2 самого сильного игрока Даниила Ишутина. В первом раунду бот проигран, но во втором взял реванш и одержал победу.