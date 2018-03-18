Биологи обнаружили в Ливии признаки древнейшего земледелия

Ученые из Италии и Великобритании нашли очаг древнейшего возделывания почвы. Оказалось, что десять тысяч лет назад дикие злаки начали выращивать люди, жившие на территории Сахары. Во время исследования эксперты поняли, что опыт древних аграриев необходимо перенять и современным земледельцам.

Дарья Светозарова

Специалисты приступили к изучению охотничьего поселения в юго-западной части Ливии, которое ныне известно как Такартори. Десять тысяч лет назад здесь, на месте пустыни, была почва, которая лучше всего подходила для выращивания злаковых культур. Гипотеза ученых подтвердилась – они сумели обнаружить более двух сотен тысяч семян, что является свидетельством начала возделывания земли. Поначалу биологи предположили, что скопление древних семян в этом месте – заслуга муравьев. Однако после они выяснили, что насекомые-труженики не имеют к этим запасам никакого отношения.Кроме семенного материала на территории Такартори удалось найти фрагменты корзин, сплетенных из корней растений, а также осколки керамической утвари. Вещества, соскобленные с них, показывают, что в этой емкости готовили что-то наподобие каши.Биологи сообщили, что сейчас те злаки, которые употребляли в пищу древние жители Сахары, считаются дикорастущими и несъедобными. Ученые уверены, что людям следует пересмотреть свое к ним отношение и постепенно вводить в рацион. Не исключено, что в условиях меняющегося климата это будет один из немногих источников пропитания.