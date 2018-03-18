Биологи обнаружили в Ливии признаки древнейшего земледелия

Специалисты приступили к изучению охотничьего поселения в юго-западной части Ливии, которое ныне известно как Такартори. Десять тысяч лет назад здесь, на месте пустыни, была почва, которая лучше всего подходила для выращивания злаковых культур. Гипотеза ученых подтвердилась – они сумели обнаружить более двух сотен тысяч семян, что является свидетельством начала возделывания земли. Поначалу биологи предположили, что скопление древних семян в этом месте – заслуга муравьев. Однако после они выяснили, что насекомые-труженики не имеют к этим запасам никакого отношения.
Кроме семенного материала на территории Такартори удалось найти фрагменты корзин, сплетенных из корней растений, а также осколки керамической утвари. Вещества, соскобленные с них, показывают, что в этой емкости готовили что-то наподобие каши.
Биологи сообщили, что сейчас те злаки, которые употребляли в пищу древние жители Сахары, считаются дикорастущими и несъедобными. Ученые уверены, что людям следует пересмотреть свое к ним отношение и постепенно вводить в рацион. Не исключено, что в условиях меняющегося климата это будет один из немногих источников пропитания.