Многочисленные лабораторные исследования показали, что яблоки обладают антидепрессантным действием, имеют терапевтическую профилактику онкологических заболеваний и болезни Альцгеймера. Однако самым загадочным свойством этого продукта является его психосоматическое влияние на общее состояние человека. Говоря простым языком, именно яблоки гармонизируют психологическое мироощущение человека и его физическое состояние.
Врачи приводят в пример писательницу, автора классических детективов Агату Кристи, у которой рядом с письменным столом всегда стояла корзина свежих яблок. Уже в пожилом возрасте женщина съедала их во время работы по нескольку килограммов за сутки.
Писательница до самых последних минут имела светлый разум и молодую подвижность. Она умерла во сне. Омолаживающие свойства яблок сегодня признаны всеми диетологами планеты, однако многие предупреждают, что полезными свойствами и повышенным содержанием витамина В17 больше всего обладают менее «одомашненные» сорта зеленых яблок.