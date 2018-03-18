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| | Диетологи назвали причины, по которым нужно есть яблоки

Диетологи назвали причины, по которым нужно есть яблоки

Сегодня, 20:06
Американские диетологи настойчиво напоминают своим пациентам о том, что не нужно забывать о полезных свойствах яблок. Эти фрукты, считают доктора, обладают еще до конца не выясненным целебным омолаживающим эффектом.

Диетологи назвали причины, по которым нужно есть яблоки

 

Многочисленные лабораторные исследования показали, что яблоки обладают антидепрессантным действием, имеют терапевтическую профилактику онкологических заболеваний и болезни Альцгеймера. Однако самым загадочным свойством этого продукта является его психосоматическое влияние на общее состояние человека. Говоря простым языком, именно яблоки гармонизируют психологическое мироощущение человека и его физическое состояние.

Врачи приводят в пример писательницу, автора классических детективов Агату Кристи, у которой рядом с письменным столом всегда стояла корзина свежих яблок. Уже в пожилом возрасте женщина съедала их во время работы по нескольку килограммов за сутки.

Писательница до самых последних минут имела светлый разум и молодую подвижность. Она умерла во сне. Омолаживающие свойства яблок сегодня признаны всеми диетологами планеты, однако многие предупреждают, что полезными свойствами и повышенным содержанием витамина В17 больше всего обладают менее «одомашненные» сорта зеленых яблок.
Сергей Денисов
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