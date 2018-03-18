Ученые назвали ТОП-5 причин пить апельсиновый сок каждый день

Российские ученые утверждают, что апельсиновый фреш является одним из самых полезных соков для человечество организма. Об этом передают корреспонденты портала VistaNews.

Светлана Славянская

Первая причина, по которой стоит каждый день пить апельсиновый сок, это большая доза витамина С. Данный витамин укрепляет не только зубы и кости, но и борется с инфекционными заболеваниями. Вторая причина – при помощи данного сока можно снизить уровень плохого холестерина в крови и уменьшить риск возникновения инсульта. Третья причина – апельсиновый сок защищает человека от пептической язвы.Четвертая причина – всего один стакан апельсинового сока способен препятствовать возникновение камней в почках, но это только при условии регулярного употребления. Последнюю причину назвали диетологи. По их мнению, апельсиновый сок можно пить худеющим, поскольку он богат легко усваиваемыми углеводами.