Ученые назвали ТОП-5 причин пить апельсиновый сок каждый день

Первая причина, по которой стоит каждый день пить апельсиновый сок, это большая доза витамина С. Данный витамин укрепляет не только зубы и кости, но и борется с инфекционными заболеваниями. Вторая причина – при помощи данного сока можно снизить уровень плохого холестерина в крови и уменьшить риск возникновения инсульта. Третья причина – апельсиновый сок защищает человека от пептической язвы.
Четвертая причина – всего один стакан апельсинового сока способен препятствовать возникновение камней в почках, но это только при условии регулярного употребления. Последнюю причину назвали диетологи. По их мнению, апельсиновый сок можно пить худеющим, поскольку он богат легко усваиваемыми углеводами.