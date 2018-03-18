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| | Ученые назвали ТОП-5 причин пить апельсиновый сок каждый день

Ученые назвали ТОП-5 причин пить апельсиновый сок каждый день

Сегодня, 19:30
Российские ученые утверждают, что апельсиновый фреш является одним из самых полезных соков для человечество организма. Об этом передают корреспонденты портала VistaNews.

Ученые назвали ТОП-5 причин пить апельсиновый сок каждый день

 

Первая причина, по которой стоит каждый день пить апельсиновый сок, это большая доза витамина С. Данный витамин укрепляет не только зубы и кости, но и борется с инфекционными заболеваниями. Вторая причина – при помощи данного сока можно снизить уровень плохого холестерина в крови и уменьшить риск возникновения инсульта. Третья причина – апельсиновый сок защищает человека от пептической язвы.

Четвертая причина – всего один стакан апельсинового сока способен препятствовать возникновение камней в почках, но это только при условии регулярного употребления. Последнюю причину назвали диетологи. По их мнению, апельсиновый сок можно пить худеющим, поскольку он богат легко усваиваемыми углеводами.
Светлана Славянская
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