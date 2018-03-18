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| | Смертельные болезни больше не страшны: Новая вакцина спасет сотни тысяч человек

Смертельные болезни больше не страшны: Новая вакцина спасет сотни тысяч человек

Сегодня, 18:53
В конце прошлого года британские ученые успешно протестировали новую вакцину, которая может противостоять респираторно-синцитиальному вирусу человека. Эта коварная болезнь зачастую поражает младенцев в возрасте до 2-3 лет, потому что далее они уже приобретают физиологическую устойчивость к этому вирусу и легче переносят инфекцию. Респираторно-синцитиальный вирус довольно распространен - так, более половины младенцев в Америке заражаются им в первый же эпидемический сезон.

Смертельные болезни больше не страшны: Новая вакцина спасет сотни тысяч человек

 

Сложность вируса в том, что из-за него в организме могут начаться такие серьезные заболевания, как пневмония и бронхиолит, приводящие, порой, к смерти. Такие последствия от заражения вирусом, согласно статистике, приводят к 30 летальным случаям в год у детей в Великобритании. Большинство детей имеют иммунитет, способный противостоять заболеванию, но, если вирус уже достиг легких, то бороться с болезнью самостоятельно человек не сможет.

Новая вакцина помогает организму произвести выработку антител, определяющих «отрицательные» бактерии и сообщающих о них имунной системе. Антитела передаются по крови от матери к ребенку, который находится в ее утробе. Поэтому своевременно сделанная прививка поможет надежно защитить новорожденного примерно на три месяца.

Вакцина тестировалась на нескольких тысячах беременных женщин, высказавших добровольное согласие на участии в эксперименте. Отчасти эффективность от введения этого революционного препарата ученые сравнивают с пневмококковой вакциной, появившейся в 2006 году, что позволило сильно сократить пневомнию, менингит и септицемию у детей, не достигших двухлетнего возраста. Обеспечение иммунитета ребенку еще до его рождения - это новое достижение современной медицины. Сейчас уже используются вакцины, вводимые матерям во время беременности, чтобы защитить их будущих малышей от столбняка, гриппа и коклюша. Будущие родители, порой, не придают такого значения респираторным инфекциям, не догадываясь, насколько разрушительным может быть воздействия на организм.

Спонсорами исследования новых вакцин выступают биотехнологическая компания Novavax Inc. и Фонд Билла Гейтса. Напомним, что также в конце прошлого года была протестирована и одобрена вакцина от гепатита В. Ее планируют применять для лиц от 18 лет. Ожидается, что в широком доступе эта вакцина окажется во втором квартале 2018 года.
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