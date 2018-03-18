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| | Ученые назвали 5 самых вероятных дат конца света

Ученые назвали 5 самых вероятных дат конца света

Сегодня, 18:08
Американские и норвежские ученые прогнозировали всю возможную информацию о прогнозах конца света и составили список из самых вероятных дат, когда произойдет апокалипсис и человечество прекратит свое существование.

Ученые назвали 5 самых вероятных дат конца света

 

Исследователи утверждают, что километровый астероид «1950 DA» может столкнуться с Землей 16 марта 2880 года и тогда произойдет конец всему живому на планете. Также конец свет может наступить около полудня 25 сентября 2135 года, в результате падения огромного астероида под кодовым названием «Бенну 1999 RQ36». Другие ученые назвали дату конца света - 5 февраля 2040 года, когда космический объект «2011 AG5» весом в 4 тонны упадет на Землю.

Следующая дата возможного апокалипсиса – 13 апреля 2036 года, когда небесное тело «Апофис» разрушит планету во время падения. Околоземной астероид «2002 NT7» также угрожает безопасности всего человечества. Согласно прогнозам некоторых ученых, двухметровый астероид может разрушить Землю уже 1 февраля 2019 года.
Светлана Славянская
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