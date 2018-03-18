Ученые обнаружили неожиданную опасность солений

Группа международных ученых провели исследование и обнаружили неожиданную опасность для здоровья, которую могут нести соленья. Дело в том, что закрутки и другие соленые продукты провоцируют ожирение печени и развитие диабета.

Светлана Славянская

Исследователи из США и Венесуэлы проинформировали, что людям не стоит увлекаться различными соленьями, которые могут негативно отразиться на состоянии здоровья. Дело в том, что большинство закруток содержат в себе большое количество соли, которая не только задерживает воду в организме человека, но и грозит жировой болезнью печени.Ученые сообщают, что в запущенных случаях соленьях могут привести к развитию сахарного диабета. Медики утверждают, что в день человеку стоит употреблять соли не более 6 граммов в день, чтобы избежать серьёзных проблем со здоровьем.