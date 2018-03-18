Ученые научились измерять молекулярную проводимость при комнатной температуре

Французские специалисты разработали метод точного измерения проводимости отдельных молекул без использования сканирующего туннельного микроскопа. Способ позволяет провести замеры при комнатной температуре.

Виктория Озерова

Физики из Университета Экс-Марсель под предводительством Юбера Клена разработали упрощенную методику измерения проводимости отдельных молекул. Для этого они предложили воспользоваться способом разъединенного перехода. В такой концепции несколько молекул, примыкая и отрываясь от поверхности, пребывают в промежутке между двумя электродами - золотым проводом и упругой металлической подложкой. Управляя последней, ученые изменяли дистанцию между электродами и растягивали провод. Они выяснили, что проводимость зависит от количества молекул в контакте.Ученые отмечают, что такие системы можно использовать как основной способ определения проводимости молекул.