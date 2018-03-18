Британские ученые создают синтетическую вакцину в форме таблеток

Ученые из Великобритании избавят людей от неприятной процедуры уколов во время вакцинации. Они создадут синтетическую вакцину в виде таблеток, что позволит облегчить массовую вакцинацию и хранение препарата.

Ученые Кардиффского университета под руководством Эндрю Сивелла разработали новую технологию получения синтетических вакцин. Известно, что во время прививки в организм поступают клетки вирусов, которые провоцируют реакцию иммунитета и производят антитела. Так как лекарства в таблетированном виде растворяются в желудке, вакцинацию проводят только при помощи инъекции. Сотрудники Кардиффского университета решили использовать для создания вакцины искусственные пептиды, структура которых схожа с вирусной и построена не из природных L-аминокислот, а их зеркальных отражений - D-аминокислот. Согласно исследованиям, эти аминокислоты вызывают такой же ответ иммунитета и не разрушаются в желудке.Свою технологию ученые испытали в лаборатории на клеточных культурах. Им предстоит еще много потрудиться, чтобы человечество смогло использовать новый метод вакцинирования.