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| | Ученые объяснили, чем опасно метро для здоровья человека

Ученые объяснили, чем опасно метро для здоровья человека

Сегодня, 21:20
Согласно статистике Роспотребнадзора, в прошлом году увеличилось количество россиян, жалующихся на сильный шум в городах. Ученые провели исследование и определили, почему люди столь болезненно реагируют на некоторые звуки.

Ученые объяснили, чем опасно метро для здоровья человека

 

Исходя из положений физики, шум – это беспорядочное колебания частиц. Волны передаются по воде, воздуху и прочим материалам. Почувствовать колебания можно, если стать рядом с крупным динамиком. По словам ученых, человек почувствует дискомфорт, если услышит звук громкостью 85 децибел. Именно такой силы шум в метро. Поэтому специалисты не рекомендуют много времени проводить в подземке.

Когда человек находится в шумной среде на протяжении восьми часов, его слуховые рецепторы начинают хуже работать. В итоге мужчины и женщины становятся раздражительными. От громкого звука в первую очередь страдает нервная система. Если человек часами проводит время в шумном метро, добираясь до работы, где его периодически отчитывает строгий начальник, то он теряет желание развиваться и впадает в депрессию. Звук в подземке опасен тем, что он ухудшает работу слуховых рецепторов и истощает нервную систему.
Домбровский Сергей
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