ТОП «полезных продуктов» , которые вредят здоровью

Мнения

ТОП «полезных продуктов» , которые вредят здоровью

К чему ведет увлечение «полезной пищей»?

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

От Редактора

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

Гениальными не становятся - показали новые исследования.

Сюжеты :

В день президентских выборов в РФ около Земли пролетел астероид В китайском ресторане робот-повар умеет делать лапшу Путешественница баба Лена проголосовала в Красноярске Мама Тимати задумалась о воспитании внучки после скандала Более 2000 детей в США попросили помощи после просмотра порнографии Словакия, Чехия и Швеция отрицают свою причастность к производству «Новичка» На Дальнем Востоке к полудню проголосовали почти 30 процентов избирателей «Помолодела лет на 10»: Волочкова изумила поклонников новой причёской Аналитики рассказали о возможных дисплеях в LG G7 и G8 Ким Кардашьян поделилась снимком дочки Чикаго В Пермской области дом 85-летнего пенсионера оказался закованным в лёд Трансформация года: Анастасия Волочкова решилась на наращивание волос
| | В день президентских выборов в РФ около Земли пролетел астероид

В день президентских выборов в РФ около Земли пролетел астероид

Сегодня, 09:52
В 06:30 18 марта около Земли пролетел астероид из группы «аполлонов». По размерам 2018 ET1 превышает Челябинский метеорит.

В день президентских выборов в РФ около Земли пролетел астероид

 

7 марта ученые обнаружили огромное небесное тело, движущееся в направлении Земли. Специалисты определили, что данный астероид принадлежит к группе «аполлонов» - околоземных объектов, чья орбита пересекает земную. Следует отметить, что к данной группе относится другой известный небесный объект - Челябинский метеорит. Размеры астероида, который получил название 2018 ET1, превышают 26 километров, а диаметр – от 9 до 31 метра. Движется объект со скоростью в 6 километров за секунду. Сегодня, в день президентских выборов в Российской Федерации, космическое тело пролетело на максимально близком расстоянии от Земли.

По сообщениям специалистов, сближение произошло в 06:30. Астероид прошел в 1,67 миллионах километров от нашей планеты.
Виктория Озерова
Новости по теме
В ночь на 6 марта на близком расстоянии от Земли пролетит астероид
В ночь на 6 марта на близком расстоянии от Земли пролетит астероид

НАСА сообщило, что в ночь на 6 марта на близком расстоянии от Земли пролетит астероид «DX110», диаметр которого равен 30 метрам. Космическое тело не

NASA: Мимо Земли пролетел крупный астероид
NASA: Мимо Земли пролетел крупный астероид

31 октября представители NASA сообщили, что мимо Земли пролетел крупный астероид. Небесное тело отследила система Scout.

Крупнейший в истории астероид пролетел мимо Земли
Крупнейший в истории астероид пролетел мимо Земли

Астероид Florence, который считается наибольшим среди когда-либо приближавшихся к Земле, пролетел вблизи нашей планеты сегодня, 1 сентября.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости