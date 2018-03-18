В день президентских выборов в РФ около Земли пролетел астероид

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В 06:30 18 марта около Земли пролетел астероид из группы «аполлонов. По размерам 2018 ET1 превышает Челябинский метеорит.

Виктория Озерова

7 марта ученые обнаружили огромное небесное тело, движущееся в направлении Земли. Специалисты определили, что данный астероид принадлежит к группе «аполлонов» - околоземных объектов, чья орбита пересекает земную. Следует отметить, что к данной группе относится другой известный небесный объект - Челябинский метеорит. Размеры астероида, который получил название 2018 ET1, превышают 26 километров, а диаметр – от 9 до 31 метра. Движется объект со скоростью в 6 километров за секунду. Сегодня, в день президентских выборов в Российской Федерации, космическое тело пролетело на максимально близком расстоянии от Земли.По сообщениям специалистов, сближение произошло в 06:30. Астероид прошел в 1,67 миллионах километров от нашей планеты.