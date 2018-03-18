Ученый: Мир тратит миллиард долларов в день на предотвращение глобального потепления

Американские ученые из Университета Джорджа Мейсона проинформировали, что ежедневно мир тратит примерно один миллиард долларов для того, чтобы избежать конца света из-за глобального потепления. Об этом передают зарубежные источники.

Светлана Славянская

Учёный Марк Морано из США выпустил новую научную книгу под названием «Политически неверный путеводитель по изменению климата», где полностью опровергает аргумент о том, что изменение климата или глобальное потепление уничтожит всю жизнь на Земле. Книга представляет собой поэтапную демонстрацию предсказаний о бедствиях, вызванных глобальным потеплением, однако ни одно из предсказаний не материализовалось.Среди фактов, обнародованных в книге Морано, говорится, что мир тратит один миллиард долларов в день на предотвращение глобального потепления. Ученые утверждает, что при помощи «изменения климата» власти запугивают население и тем самым обогащаются на искусственно созданной проблеме.