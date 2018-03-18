NASA показало снимок розовой бури на Юпитере

Американское космическое агентство NASA получило несколько снимков, на которых запечатлено необычное явление на Юпитере. Фотографии находятся в общем доступе в официальном аккаунте учреждения в соцсети Twitter.

Снимок, на котором предстал разбушевавшийся шторм, сделала автоматическая межпланетная станция Juno, которая была отправлена к Юпитеру в 2011 году с целью контроля и сбора информации.

Пойда Анна

Циклон, который охватил северную часть газового гиганта, выглядит завораживающе, поскольку в результате быстрых перемещений различные частицы складываются в красивый ассиметричный узор.Аппарат сделал фотографию в феврале текущего года, когда ему в очередной раз удалось приблизиться к Юпитеру на расстояние, не превышающее 12 тысяч километров.