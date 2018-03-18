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| | NASA показало снимок розовой бури на Юпитере

NASA показало снимок розовой бури на Юпитере

Сегодня, 08:30
Американское космическое агентство NASA получило несколько снимков, на которых запечатлено необычное явление на Юпитере. Фотографии находятся в общем доступе в официальном аккаунте учреждения в соцсети Twitter.

NASA показало снимок розовой бури на Юпитере

 

Снимок, на котором предстал разбушевавшийся шторм, сделала автоматическая межпланетная станция Juno, которая была отправлена к Юпитеру в 2011 году с целью контроля и сбора информации.

NASA показало снимок розовой бури на Юпитере

 

Циклон, который охватил северную часть газового гиганта, выглядит завораживающе, поскольку в результате быстрых перемещений различные частицы складываются в красивый ассиметричный узор.

Аппарат сделал фотографию в феврале текущего года, когда ему в очередной раз удалось приблизиться к Юпитеру на расстояние, не превышающее 12 тысяч километров.
Пойда Анна
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