NASA показало снимок розовой бури на Юпитере

Снимок, на котором предстал разбушевавшийся шторм, сделала автоматическая межпланетная станция Juno, которая была отправлена к Юпитеру в 2011 году с целью контроля и сбора информации.
Циклон, который охватил северную часть газового гиганта, выглядит завораживающе, поскольку в результате быстрых перемещений различные частицы складываются в красивый ассиметричный узор.
Аппарат сделал фотографию в феврале текущего года, когда ему в очередной раз удалось приблизиться к Юпитеру на расстояние, не превышающее 12 тысяч километров.