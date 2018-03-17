Ученые создали нетоксичную краску для волос на основе графена

Американские специалисты смогли создать уникальную безопасную краску для волос. Физики использовали в качестве красителя углеродный материал графен. Новая краска «угольного» цвета способна защитить волосы от электризации.

Татьяна Преображенская

Известно, что графен был разработан российскими учеными Новоселовым и Геймом. За открытие этого вещества они стали лауреатами Нобелевской премии.Цзясин Хуан из Северо-Западного университета в Эванстоне рассказал, что графен долгое время не использовался учеными из-за черного цвета. Во время проведения некоторых исследований подобное свойство очень мешало. Эксперты решили использовать графен в виде краски для окрашивания волос.Поскольку пластинки материала графена похожи на чешуйки, покрывающие волосы, эта схожесть и натолкнула ученых на создание красящего вещества. Хуан подчеркнул, что краска будет держаться на волосах долгое время и при этом волосы останутся эластичными.Кроме того, краска моментально окрашивает волосы, для этого не нужно применять перекись водорода или растворители. Специалисты отметили, что графеновый оттенок можно изменить на светло-коричневый, или сделать немного темнее. Для этого необходимо подогреть графен или просто смешать с окислителями.