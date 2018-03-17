Ученые озадачены двумя аномальными 400-километровыми водоворотами в Атлантике

Вблизи Суринама и Гвианы ученые обнаружили странное явление. Речь идет о двух 400-километрвых водоворотах. Специалистам предстоит выяснить последствия для людей от этих аномалий.

Домбровский Сергей

На внешней стороне водоворотов замечена естественная полуметровая ступенька. Скорость перемещения жидкости в круговерти равняется трем километрам в час. Вода движется внутри воронки по часовой стрелке. По словам ученых, данное явление спровоцировало смешение Экваториального и направляющегося со стороны побережья Южной Америки течения.Исследователи намерены тщательнее изучить природу этих водоворотов и последствия для местных жителей, также воздействие воронки на экологию региона. Возможно уничтожение некоторых видов морских животных и рыб. Зачастую кажущиеся незначительными события оказываются губительными. Сочетание в устье Амазонки двух океанических течений образовало феномен колоссальных размеров и результаты этого явления еще нужно предсказать.