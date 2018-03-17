ТОП «полезных продуктов» , которые вредят здоровью

Мнения

ТОП «полезных продуктов» , которые вредят здоровью

К чему ведет увлечение «полезной пищей»?

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

От Редактора

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

Гениальными не становятся - показали новые исследования.

Сюжеты :

В день президентских выборов в РФ около Земли пролетел астероид В китайском ресторане робот-повар умеет делать лапшу Путешественница баба Лена проголосовала в Красноярске Мама Тимати задумалась о воспитании внучки после скандала Более 2000 детей в США попросили помощи после просмотра порнографии Словакия, Чехия и Швеция отрицают свою причастность к производству «Новичка» На Дальнем Востоке к полудню проголосовали почти 30 процентов избирателей «Помолодела лет на 10»: Волочкова изумила поклонников новой причёской Аналитики рассказали о возможных дисплеях в LG G7 и G8 Ким Кардашьян поделилась снимком дочки Чикаго В Пермской области дом 85-летнего пенсионера оказался закованным в лёд Трансформация года: Анастасия Волочкова решилась на наращивание волос
| | Разгадан секрет уникального ядовитого «крота»

Разгадан секрет уникального ядовитого «крота»

Вчера, 22:42
Российские ученые вместе со своими зарубежными коллегами прочитали геном брызжущего ядом насекомоядного с сосками на ягодицах. Речь идет о щелезубе – млекопитающем, которое оставалось истинной загадкой для специалистов.

Разгадан секрет уникального ядовитого «крота»

 

Сотрудники из Государственного университета Петербурга прочитали ДНК этого животного. Щелезубы возникли 73 млн лет назад и обитали вместе с динозаврами. Крупные наземные позвоночные начали исчезать ввиду нехватки пищи и различных катаклизмов на нашей планете. Щелезубы без проблем перенесли удар метеорита. Эти млекопитающие являются родственниками кротов и землероек.

Щелезубы обитают на Гаити, одна из их разновидностей живет на Кубе. На «острове Свободы» данные насекомоядные более крупные. Ядовитые «кроты» добывают себе пропитание с помощью зубов. Этот небольшой зверек получил некоторые возможности кобр, поскольку способен отравить свою жертву. Данные млекопитающие имеют рыжеватый окрас и обладают длинными носами.
Домбровский Сергей
Новости по теме
В Китае нашли следы динозавров, обитавших на Земле 100 млн лет назад
В Китае нашли следы динозавров, обитавших на Земле 100 млн лет назад

В Китае в населенном пункте Иу провинции Чжэцзян нашли многочисленные следы динозавров, обитавших на Земле 100 млн лет назад. Сведения об этом сообщает

Млекопитающие стали первыми животными, производящими яд – ученые
Млекопитающие стали первыми животными, производящими яд – ученые

Ученые предполагают, что именно млекопитающие стали теми животными, которые начали обороняться методом продуцирования яда. В пользу такой теории

Ученые: первые млекопитающие жили уже во времена динозавров
Ученые: первые млекопитающие жили уже во времена динозавров

Ученые установили, что первые млекопитающие животные жили уже во времена существования эры динозавров. И опровергли тот факт, что самые первые животные

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости