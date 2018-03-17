Люди превращают Луну в свалку отходов

Люди постепенно превращают естественный спутник Земли в свалку. По мнению экспертов NASA, опубликованном в ежеквартальном бюллетене агентства, на Луне скопилось уже 181 тонна различного мусора.

Сергей Денисов

Существует приблизительное описание и перечень предметов на этой космической свалке. Здесь есть инструменты, флаги, золотая оливковая ветвь, оставленная астронавтами из программы «Аполлон». Есть обездвиженные советские луноходы, аппараты, отправленные в разное время для изучения поверхности для посадки пилотируемых кораблей, обломки зондов, используемые в проекте «Рейнджер», для поиска воды.Свалка на Луне стала интернациональным объектом, где имеются остатки деятельности космических агентств Японии, России, США, Китая, Украины и Индии. Однако, по словам экспертов, нет худа без добра. Оставленные механизмы позволяют отследить уровень вакуума и излучения инородных тел на поверхности Луны.